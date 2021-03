Inter, altri due positivi al Coronavirus: bloccata la partita contro il Sassuolo

L’inter deve fare i conti con il Coronavirus, sembra scoppiato un focolaio per il club nerazzurro e adesso si attende l’ufficialità del rinvio della partita del campionato di Serie A contro il Sassuolo. La squadra di Antonio Conte è stata protagonista di un rendimento veramente importante nelle ultime partite, sono state conquistate una serie di vittorie consecutive che hanno permesso all’Inter di scappare in classifica, il vantaggio su Milan e Juventus sembra tranquillizzante. Delusione invece in Champions League con l’eliminazione alla fase a gironi. Il percorso in Serie A potrebbe essere adesso condizionato dai casi di Covid.

Nuovi casi di Covid all’Inter

L’Inter ha registrato due nuovi casi positivi al Coronavirus. Si tratta del difensore De Vrij e del centrocampista Vecino. La sfida contro il Sassuolo non può giocarsi, i nerazzurri positivi al Coronavirus sono quattro considerando anche Handanovic e D’Ambrosio.

“FC Internazionale Milano comunica che Stefan de Vrij e Matias Vecino sono risultati positivi al Covid-19 in seguito ai test effettuati nella giornata di ieri. I due nerazzurri sono già in quarantena presso la propria abitazione.

L’ATS di Milano, informata delle nuove positività, ha deciso quanto segue:

sospensione immediata di qualsiasi tipo di attività della squadra per quattro giorni, domenica 21 marzo compresa;

divieto di disputa di Inter-Sassuolo in programma sabato 20 marzo 2021;

divieto di rispondere alle convocazioni per tutti i calciatori convocati dalle rispettive nazionali.

Nella giornata di lunedì 22 marzo, prima della eventuale ripresa delle attività, verranno ripetuti i tamponi molecolari a tutto il gruppo squadra”.