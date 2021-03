Inter, D’Ambrosio positivo al Covid: il calciatore è in quarantena

Non arriva una buona notizia in casa Inter, il calciatore D’Ambrosio è risultato positivo al Coronavirus e tutta la squadra si trova in isolamento. La compagine di Antonio Conte è reduce dalla vittoria contro il Torino che ha avvicinato tantissimo allo scudetto, i nerazzurri sono in serie positiva e possono essere considerati i netti favoriti alla vittoria finale del titolo. L’Inter si prepara a scendere in campo per la partita contro il Sassuolo, l’11 di De Zerbi è un avversario assolutamente da non sottovalutare, nel corso della stagione ha dimostrato di giocare un ottimo calcio e la classifica è ottima.

D’Ambrosio positivo al Coronavirus

Nel frattempo non arrivano buone notizie sul fronte Coronavirus, il calciatore D’Ambrosio è risultato positivo. Il terzino aveva accusato febbre ed un malessere prima dell’ultima partita. Il giocatore era stato portato a Milano ed il primo test rapido aveva dato esito negativo. Adesso è stato sottoposto ad un altro tampone che è risultato positivo. “FC Internazionale Milano comunica che Danilo D’Ambrosio è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella giornata di ieri. Il difensore nerazzurro è già in quarantena presso la propria abitazione. Il gruppo squadra seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario”.