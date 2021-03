Inter-Juventus, tensione altissima: i nerazzurri non hanno gradito le parole di Pirlo

Inter e Juventus sono in corsa per lo scudetto, i nerazzurri possono contare su un vantaggio importante che dovrà essere confermato anche nelle prossime partite. Nelle ultime ore si sono registrati momenti di grande tensione, l’Inter non ha gradito le parole di Andrea Pirlo in conferenza stampa. Il tecnico bianconero ha parlato di ‘fortuna’ in relazione al rinvio della partita del campionato di Serie A contro il Sassuolo, la sfida è stata posticipata a causa della positività di alcuni calciatori nerazzurri. L’Inter non è in corsa per altre competizioni dopo l’eliminazione in Champions League e Coppa Italia, mentre la Juventus dovrà affrontare la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta.

La furia dell’Inter

L’Inter si è infuriato per le dichiarazioni di Andrea Pirlo, come riporta il ‘Corriere dello Sport’ in casa nerazzurra serpeggia il pensiero che da parte del fronte juventino si stia cercando volutamente di agitare le acque con l’obiettivo di alzare la pressione per il rush finale di stagione. La Juventus è in svantaggio di 10 punti, ma deve recuperare ancora la partita di campionato contro il Napoli. Antonio Conte non è sorpreso dal clima che si sta respirando e ha ricordato gli episodi che si sono verificati in occasione della semifinale di Coppa Italia disputata a Torino. La tensione è dunque altissima e le ultime giornate si preannunciano scoppiettanti.