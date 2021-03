Inter, l’esito degli ultimi tamponi. Marotta dimesso dall’ospedale

Arrivano buone notizie in casa Inter. Gli ultimi giorni in casa nerazzurra sono stati veramente difficili, la squadra ha dovuto fare i conti con un vero e proprio focolaio. A partire dal dirigente Marotta, positivi anche i calciatore D’Ambrosio, Handanovic, De Vrij e Vecino. La decisione è stata quella di rinviare la partita prevista per sabato sera contro il Sassuolo, la scelta ha scatenato una serie di reazioni, i tifosi delle altre squadre si sono infuriati e hanno parlato di campionato falsato. Il club nerazzurro guida la classifica del campionato di Serie A, con ampio margine sulle inseguitrici che sono Milan e Juventus.

L’esito dei tamponi, Marotta dimesso

Nel frattempo è arrivato il responso dei test effettuati nella giornata di ieri, tutti hanno dato esito negativo. Inoltre Giuseppe Marotta, ricoverato all’Humanitas di Rozzano per Covid-19 dall’11 marzo, è stato dimesso dopo un netto miglioramento delle sue condizioni di salute. La tabella prevede altri tamponi nelle prossime ore: saranno fondamentali i risultati di domani per procedere eventualmente con la ripresa degli allenamenti. Un’altra situazione calda è quella della partenza dei calciatori con le Nazionali, al momento non sono autorizzati a lasciare Milano. Ma la situazione potrebbe cambiare nelle prossime ore, dopo il responso degli ultimi tamponi.