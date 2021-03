Inter, negativi tutti i tamponi. L’ATS dà il via libera alla partenza dei Nazionali

L’Inter non è scesa in campo nella partita della 28esima giornata del campionato di Serie A, l’ATS di Milano ha bloccato la sfida contro il Sassuolo a causa della positività al Coronavirus di alcuni calciatori nerazzurri: Handanovic, D’Ambrosio, De Vrij e Vecino. La decisione ha scatenato tantissime reazioni, in particolar modo i tifosi delle altre squadre si sono infuriati ed il campionato è stato considerato falsato. In particolar modo i nerazzurri non hanno gradito le parole dell’allenatore della Juventus Andrea Pirlo che ha definito l’Inter ‘fortunata’.

L’esito degli ultimi tamponi

In mattinata è arrivato l’esito degli ultimi tamponi: i calciatori sono tutti negativi, sospiro di sollievo per la squadra nerazzurra. E’ risultato positivo un componente del gruppo squadra che però non ha avuto contatti diretti con i calciatori e con lo staff tecnico. L’ATS ha quindi deciso di liberare i calciatori convocati per le rispettive nazionali: Brozovic, Perisic, Skriniar, Eriksen, Lukaku, Hakimi e Radu. I giocatori dovranno viaggiare con dei voli privati. Invece per quanto riguarda i convocati di Roberto Mancini (Sensi, Barella e Bastoni) rimangono vigenti le disposizioni dell’ATS.