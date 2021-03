Inter, sfottò al Milan nello spogliatoio: “chi non salta è rossonero” [VIDEO]

L’Inter ha messo un altro mattoncino verso la vittoria dello scudetto, la squadra di Antonio Conte ha vinto con il risultato di 1-0 contro l’Atalanta grazie ad un gol messo a segno da Skriniar su mischia. I nerazzurri hanno risposto alle vittorie di Milan e Juventus e sono sempre più lanciati verso la vittoria del titolo. Ma non è ancora fatta, il campionato di Serie A regala sempre emozioni e non sono da escludere colpi di scena, le prossime partite saranno fondamentali. L’Inter non ha giocato benissimo, la squadra di Gasperini avrebbe almeno meritato il pareggio.

Il coro dei calciatori contro il Milan

Al fischio finale si è scatenata la festa dei calciatori dell’Inter, i nerazzurri hanno superato un ostacolo durissimo: l’Atalanta è una delle squadre più in forma del campionato e sicuramente lotterà fino alla fine per raggiungere obiettivi importanti. Delirio negli spogliatoi con i calciatori veramente scatenati, su tutti l’ex Juventus Vidal. “Chi non salta è rossonero”, è il coro che ha portato tantissime reazioni, positive tra i tifosi dell’Inter e ovviamente negative in quelli del Milan. Il duello scudetto si infiamma sempre di più. In basso il VIDEO.