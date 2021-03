Inter, spunta la FOTO della quarta maglia: c’è il nuovo logo

Nuove indiscrezioni sulla quarta maglia dell’Inter, è la prima con il nuovo logo. La squadra di Antonio Conte sta disputando una stagione molto importante, in campionato è la netta favorita per la vittoria della scudetto, mentre in Champions League ha dovuto fare i conti con la deludente eliminazione alla fase a gironi. Percorso altalenante anche in Coppa Italia. Nell’ultimo match di campionato i nerazzurri non sono scesi in campo contro il Sassuolo, a causa di alcune positività al Coronavirus riscontrate nel gruppo squadra, adesso sta ricaricando le batterie grazie alla pausa per le Nazionali, nei prossimi giorni sarà chiamata a tante gare ravvicinate.

La quarta maglia dell’Inter

Nelle ultime ore è circolata sul web la FOTO di una presunta quarta maglia dell’Inter. L’indiscrezione è stata lanciata dal sito FootyHeadlines. Sul lato sinistro è visibile un rettangolo nero con lo sponsor Pirelli in verticale. Presente anche il nuovo logo, l’annuncio è atteso a stretto giro di posta. Inevitabilmente sono arrivate tantissime reazioni da parte dei tifosi nerazzurri: c’è chi apprezza la nuova maglia e chi la associa al passato. In basso la foto della quarta maglia dell’Inter.