Israele vince contro il Covid: la prima partita con il pubblico [FOTO e VIDEO]

Isreale può festeggiare la vittoria contro il Covid. Il 50% della popolazione è stata infatti vaccinata e si è deciso di riaprire tutto, la normalità è stata raggiunta con le persone che hanno festeggiato la libertà. Anche gli impianti sono stati riaperti, nella giornata di oggi è tornato il pubblico allo stadio, è stato un evento veramente emozionante.

Le presenze allo stadio sono state 5mila, il match ha messo di fronte Maccabi Tel Aviv e Apoel Tel Aviv, per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 2-0. L’obiettivo adesso è quello di riavere il pubblico anche negli altri campionati, la situazione però non è delle migliori in tutti i Paesi a causa delle differenze nelle vaccinazioni. In basso il VIDEO.