Italia, inizia l’avventura mondiale: è il momento delle conferme, l’Irlanda del Nord è il primo banco di prova

Si inizia a fare sul serio. L’Italia è pronta a scendere in campo per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar del 2022, l’obiettivo è quello di diventare grande protagonista. Il Ct Roberto Mancini è stato capace di plasmare un gruppo veramente interessante, l’ex allenatore dell’Inter ha convinto anche i più scettici. La squadra ha dimostrato di giocare un buon calcio, è formata da calciatori di talento e l’idea di puntare anche sui giovani è stata azzeccata. I prossimi mesi saranno fondamentali, a partire proprio dalle qualificazioni mondiali, poi l’Europeo tra Giugno e Luglio e infine le Final Four di Nations League.

Italia-Irlanda del Nord

Le premesse sono importanti per riscattare le ultime delusioni, già dalla partita di stasera l’Italia dovrà mandare un segnale. Roberto Mancini sembra avere le idee abbastanza chiare per la partita contro l’Irlanda del Nord. Davanti al portiere Donnarumma la coppia di centrale sarà formata dagli juventini Bonucci e Chiellini, mentre nel ruolo di terzini sono stati scelti Florenzi e Emerson. Certa la conferma del trio di centrocampo che ha regalato tante soddisfazioni nelle ultime partite, un reparto formato da tantissima qualità con Barella, Locatelli e Verratti. L’unico dubbio riguarda l’attacco con Berardi e Chiesa in corsa con il calciatore del Sassuolo in vantaggio, a completare il reparto Immobile e Insigne.

ITALIA (4-3-3) la probabile formazione: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Locatelli, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. All. Mancini.