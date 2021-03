La Juventus ha messo nel mirino Jesus Vazquez, giovane del Valencia considerato come uno dei migliori talenti in prospettiva. Il club bianconero ha iniziato un nuovo progetto e ha deciso di affidarsi a calciatori giovani in grado di garantire il futuro del club. La scelta di Andrea Pirlo come allenatore non è un caso, ma al momento i risultati non sono stati entusiasmanti. L’ex centrocampista avrà bisogno ancora di tempo e di maturare la giusta esperienza, la Juventus non può invece aspettare e ha bisogno di risultati immediati. La dirigenza bianconera guarda con attenzione al futuro e segue da vicino i migliori prospetti.

Chi è Jesus Vazquez

Un calciatore da seguire con molta attenzione è sicuramente Jesus Vazquez. E’ un terzino sinistro, è considerato un pezzo pregiato anche perché è difficile trovare un calciatore con le sue caratteristiche, oggi i giocatori in grado di fare la differenza nel ruolo di terzino sinistro sono sempre di meno. E’ un classe 2003 quindi con ancora ampi margini di miglioramento, gioca con il Valencia ed il suo contratto è in scadenza nel 2023, il club bianconero dovrà dunque trovare l’accordo con gli spagnoli. In carriera ha giocato solo con il Valencia, dal settore giovanile, all’Under 19 alla squadra B. Il club spagnolo non sta attraversando un momento entusiasmante dal punto di vista economico e dovrà vendere i maggiori talenti, la Juventus spera di mettere le mani su quello più importante in prospettiva.