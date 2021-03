Jorginho al Napoli, l’agente conferma l’interesse del club azzurro

Il Napoli è impegnato nel campionato di Serie A, è reduce da prestazioni molto incoraggianti su tutte la vittoria in trasferta contro la Roma. La squadra azzurra è in corsa per la qualificazione in Champions League e le prossime partite saranno sicuramente fondamentali. Il presidente De Laurentiis non è soddisfatto del rendimento della squadra di Gattuso, soprattutto in Europa. Il numero uno del club azzurro sta valutando alcuni nomi per la prossima stagione, la conferma dell’ex Milan è al momento da escludere.

L’agente di Jorginho sul Napoli

Il calciatore del Chelsea Jorginho è in uscita dal club inglese e continuano a rimbalzare voci su un possibile ritorno al Napoli. Sull’argomento ha deciso di parlare Joao Santos, agente del calciatori in un intervento a ‘Si gonfia la rete’ su Radio Marte: “E’ una situazione di cui si parla spesso, lui ha fatto benissimo nel Napoli. Oggi c’è un momento diverso per lui, è al Chelsea ed è un giocatore importante per l’allenatore. Tornare al Napoli sarebbe un passo indietro? Ovviamente parliamo di un giocatore della Nazionale italiana, quindi dopo il Chelsea il nostro pensiero è quello di tornare in Italia. Se quando vorrà tornare il Napoli farà un’offerta la considereremo, abbiamo trascorso tanti anni felici a Napoli e abbiamo tanti amici”.