La Juventus è reduce dalla vittoria contro lo Spezia che ha rilanciato i bianconeri, nel frattempo arrivano rivelazioni da parte di Luciano Moggi, l’ex dirigente non è mai banale e fa sempre molto discutere. La squadra di Andrea Pirlo si prepara per due appuntamenti decisivi, prima la partita del campionato di Serie A contro la Lazio, poi la sfida di Champions League contro il Porto. La stagione non può essere considerata al momento all’altezza, ma una valutazione definitiva dovrà essere effettuata tra qualche mese. La scelta dei bianconeri è stata quella di iniziare un nuovo percorso con un tecnico giovane e qualche nuovo calciatore, i risultati sono stati altalenanti.

Il retroscena di Luciano Moggi

Nel frattempo Luciano Moggi è stato ospite nella trasmissione radiofonica ‘I Tirapietre’, in onda su Radio Amore Campania e ha portato motivi di discussione. La parte più importante è stata sicuramente quella sull’ex Massimiliano Allegri. “È andato via perché non andava d’accordo con Paratici, che ha la delega allo sport. C’erano attriti tra loro. Allegri sarebbe anche tornato, ma dovevano mandare via Paratici. Per me è stato un errore clamoroso mandare via uno che aveva in mano le corde vocali della squadra. Con Allegri la Juventus, a Verona, avrebbe vinto la partita 1-0”.

Su Pirlo: “C’è un discorso da fare, si è trovato in mano giocatori non richiesti. L’unica critica da fargli è perché abbia accettato. Prendi il centrocampo che gli è stato dato, ha tre mediani e una mezzala che è un lumacone, non gioca mai”.