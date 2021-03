Juventus, Cristiano Ronaldo allo scoperto dopo la debacle in Champions: il messaggio su Instagram [FOTO]

Cristiano Ronaldo è finito sul banco degli imputati, in particolar modo il portoghese è stato autore di due prestazioni da dimenticare negli ottavi di Champions League contro il Porto. La Juventus è ancora delusa per l’eliminazione, è risultata fatale la sconfitta nella gara d’andata, al ritorno è riuscita a vincere con il risultato di 3-2 ma sono risultati decisivi i gol in trasferta. La stagione dei bianconeri è sempre più deludente, in campionato il distacco è importante e le probabilità di rientrare in corsa per il titolo sono molto basse, considerando il rendimento dell’Inter.

Il post di Cristiano Ronaldo

Il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora tutto da decidere. L’addio al termine della stagione è molto probabile, in particolar modo continuano a circolare le voci su un possibile ritorno al Real Madrid. Nel frattempo il portoghese ha deciso di uscire allo scoperto dopo le ultime critiche, con un post pubblicato su Instagram: “Rispetto al numero di cadute che fai nella vita e’ piu’ importante quanto velocemente ti rialzi. I veri campioni non si rompono mai, il nostro focus è già a Cagliari e a tutto ciò che ancora si può raggiungere in questa stagione. È vero che il passato appartiene ai musei, ma fortunatamente il calcio ha memoria (e anche io): la storia non si cancella, ma si scrive ogni giorno con resilienza, spirito di squadra, e tanto duro lavoro. Chi non lo capisce, non raggiungerà mai gloria e successo”.