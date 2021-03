Juventus, la Curva Sud perde le staffe: “state umiliando la maglia” [FOTO]

La sconfitta contro il Benevento potrebbe portare pesantissime conseguenze in casa Juventus. La squadra di Andrea Pirlo è reduce da una sconfitta veramente umiliante contro la compagine di Filippo Inzaghi che ha allontanato quasi definitivamente i bianconeri dalla corsa allo scudetto. Sul banco degli imputati è finito anche l’allenatore Andrea Pirlo, il rendimento con l’ex centrocampista non è stato all’altezza, in campionato è lontanissima dalla vetta della classifica occupata dall’Inter e rischia anche la qualificazione in Champions League, in Europa è stata eliminata agli ottavi di finale da una squadra nettamente inferiore come il Porto.

La Curva Sud perde le staffe

L’allenatore ovviamente non è l’unico responsabile di questo disastro. La scelta di affidare la panchina ad un allenatore inesperto è stata presa dalla società che ha deciso di prendersi un azzardo troppo grande. Sul banco degli imputati anche la squadra, la rosa è all’altezza dei nerazzurri ma in tanti hanno fallito. E’ prevista una mini-rivoluzione a partire dalla prossima stagione, in particolar modo il reparto che è stato bocciato è il centrocampo. I tifosi della Juventus non sono soddisfatti della stagione e la Curva Sud 1897 ha deciso di uscire allo scoperto: “basta, state umiliando una maglia”, è il messaggio sul profilo Instagram. Serve un cambio di passo immediato, ma sembra troppo tardi per la corsa scudetto, una consolazione potrebbe arrivare dalla finale di Coppa Italia contro l’Atalanta.