Juventus, le ultime sul futuro di Cristiano Ronaldo: le indicazioni dal Ct del Portogallo

Sono ore caldissime in casa Juventus, a tenere banco è anche il futuro di Cristiano Ronaldo. I bianconeri stanno disputando una stagione veramente deludente, in campionato hanno praticamente abbandonato le possibilità di scudetto dopo la pesantissima sconfitta casalinga contro il Benevento, mentre in Champions League sono stati eliminati da una squadra nettamente inferiore come il Porto. La dirigenza non è di certo soddisfatta della stagione disputata e sono in corso valutazioni in vista della prossima stagione. La posizione di Andrea Pirlo non è al sicuro, il tecnico si giocherà la panchina nelle prossime partite, è prevista una mezza rivoluzione anche tra i calciatori.

Il futuro di Cristiano Ronaldo

E’ ancora incerto il futuro di Cristiano Ronaldo, il contratto del portoghese è in scadenza nel 2022, ma l’addio potrebbe materializzarsi con un anno di anticipo. Il rendimento di CR7 è stato importante, ma la missione di vincere la Champions League è fallita. Sul futuro del calciatore della Juventus ha parlato il Ct del Portogallo Fernando Santos.

“Deciderà lui. Lo conosco ormai da tantissimi anni e siamo stati sempre molto legati, le nostre sono conversazioni tra amici, non discorsi da allenatore a giocatore. Gli piace giocare qui, non credo ci siano problemi ma non posso rispondere a domande sul suo futuro”.