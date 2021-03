Juventus, Pirlo lancia frecciate: “Inter-Sassuolo? Fatte cose diverse, sono fortunati”

Si alza la temperatura per la corsa scudetto nel campionato di Serie A. La decisione di rinviare la partita tra Inter e Sassuolo continua a portare tantissime reazioni, si è parlato anche di torneo falsato. I nerazzurri non scenderanno in campo, discorso diverso per la Juventus che dovrà vedersela con il Benevento. I bianconeri sono in corsa per il primo posto e il tecnico Andrea Pirlo non ha gradito il rinvio della partita dell’Inter.

In conferenza stampa le parole sono state chiare: “Inter-Sassuolo? Siamo stati informati e abbiamo accettato. Noi e altri abbiamo giocato con dei malati, sono state fatte cose diverse in questo caso perché è intervenuta l’Asl. Capita purtroppo in un momento positivo per l’Inter che avrà la possibilità di lavorare non mandandoli neanche in nazionale. In questo senso sono stati anche fortunati”.