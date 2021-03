La Juventus è reduce dal pareggio contro il Verona ed il club bianconero deve fare i conti con una positività del gruppo squadra, non si tratta di un calciatore. Il club bianconero non ha disputato una buona partita contro la squadra di Juric, 1-1 il risultato finale con le reti di Cristiano Ronaldo e Barak. Si allontanano le chance di conquistare lo scudetto per la compagine di Andrea Pirlo, il prossimo impegno sarà contro lo Spezia con la necessità di conquistare i tre punti. I bianconeri sono ancora in corsa per il titolo, ma non possono permettersi un passo falso.

Juventus, un positivo al Coronavirus

La Juventus ha registrato un nuovo caso di Coronavirus che però non condizionerà la sfida contro l’11 di Italiano. La conferma è arrivata attraverso un comunicato ufficiale pubblicato dal club bianconero: “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di un componente del gruppo squadra (non calciatore) che è stato posto in isolamento. La Società è in contatto con le Autorità Sanitarie per la definizione di un’efficace attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra”.