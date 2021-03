Juventus, secondo Tapiro d’Oro per Pirlo: “spero di mangiare la colomba…”

L’allenatore Andrea Pirlo è finito sul banco degli imputati e ha fatto i conti con il secondo Tapiro d’Oro. La Juventus è reduce dalla pesantissima eliminazione in Champions League contro il Porto, i bianconeri non sono riusciti a ribaltare il risultato dell’andata (2-1). Al ritorno la sfida si è conclusa con il risultato di 3-2, decisiva la doppietta di Sergio Oliveira, per i bianconeri inutile la doppietta di Federico Chiesa ed il gol di testa di Rabiot. La Vecchia Signora è stata eliminata da una squadra nettamente inferiore e sono iniziati i processi.

Il tapiro d’Oro per Andrea Pirlo

Secondo Tapiro d’Oro stagionale per Andrea Pirlo dopo quello ricevuto ad Ottobre. L’allenatore della Juventus è stato raggiunto a Torino da Valerio Staffelli: “Speriamo di poterci riprovare l’anno prossimo. L’errore di Ronaldo in barriera? Non è solo quello: abbiamo commesso sbagli che nel nostro caso ci sono costati la qualificazione. Il voto a Ronaldo lo lascio dare ai giornalisti, per me è sempre 7, come il suo numero”.

Infine la battuta sul futuro: “Durante la consegna dello scorso Tapiro mi avete chiesto del panettone, ora spero di mangiare pure la colomba…”.