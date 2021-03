Juventus, serve un ribaltone immediato: Pirlo bocciato, così anche il quarto posto è a rischio

Ennesima figuraccia stagionale della Juventus, il campionato dei bianconeri è sempre più deludente e può diventare ‘drammatico’ nelle prossime giornate. Si è conclusa la 28esima giornata del campionato di Serie A, la compagine di Andrea Pirlo ha disputato una partita imbarazzante contro il Benevento, una squadra nettamente inferiore dal punto di vista tecnico. I bianconeri non sono mai riusciti a cambiare passo e gli attaccanti non sono sembrati in giornata. Ma a preoccupare è stata la prestazione della squadra, il gioco è praticamente inesistente ed in più si verificano anche errori personali come successo oggi con Arthur. L’involuzione rispetto alla scorsa stagione è evidente.

Juventus, serve lo scossone

La Juventus dovrebbe pensare ad un immediato ribaltone in panchina. La rosa dei bianconeri non è inferiore a nessuna ed il distacco di 10 punti dall’Inter è troppo pesante. In più in Champions League il rendimento non è stato positivo, la squadra di Andrea Pirlo è stata eliminata dal Porto. La scelta di Agnelli di affidare la panchina all’ex centrocampista è stata sicuramente azzardata e potrebbe portare pesantissime conseguenze dal punto di vista economico. La Juventus infatti rischia di non qualificarsi alla prossima Champions League, i bianconeri occupano la terza posizione, il vantaggio dal quinto posto occupato dal Napoli è di 5 punti con lo scontro diretto contro gli azzurri che potrebbe ribaltare le gerarchie e anche la Roma può avvicinarsi tantissimo. La Juventus dovrebbe pensare ad un ribaltone immediato e affidare la panchina ad un traghettatore. E dalla prossima stagione puntare su un allenatore top.