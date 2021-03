Juventus, valutazioni su Pirlo: il possibile traghettatore e tutti i nomi per la prossima stagione

La Juventus sta mettendo seriamente in dubbio il progetto con Andrea Pirlo in panchina, il rendimento non è stato all’altezza delle aspettative e le prossime settimane saranno sicuramente caldissime. Il presidente Andrea Agnelli si è preso un rischio affidando la panchina ad un allenatore inesperto, la stagione è sempre più fallimentare e sono in arrivo decisioni anche forti. I bianconeri sono praticamente fuori dalla corsa allo scudetto, la sconfitta casalinga contro il Benevento è stata veramente umiliante e ha messo fine alle speranza di lottare per vincere il campionato. In Champions League il percorso è stato deludente, la Juventus è stata eliminata agli ottavi di finale contro una squadra nettamente inferiore come il Porto.

Juventus, la situazione in panchina

La Juventus ha fiducia in Andrea Pirlo e vorrebbe confermarlo anche per la prossima stagione ed i risultati sono il giudice più importante. La Juventus rischia seriamente di fallire anche la qualificazione in Champions League, sarebbe un danno economico davvero enorme. Pirlo si gioca la panchina nelle prossime partite, un tracollo porterebbe ad un ribaltone immediato con la possibile di affidarsi ad un traghettatore, Tudor è la soluzione più probabile. Per la prossima stagione si punterà su un allenatore esperto in grado di riportare entusiasmo. Il nome in pole è quello di Massimiliano Allegri, il tecnico non ha chiuso alla possibilità di un ritorno in bianconero e l’affare è possibile ma con l’addio di Paratici e Nedved. Si continua a seguire Zinedine Zidane, il francese è legato al Real Madrid e sarà fondamentale il finale di stagione. Le ultime soluzioni portano a Spalletti e Mancini.