La Juventus si muove per il futuro: è fatta per il baby-fenomeno Elias Solberg

La Juventus ha sempre più intenzione di puntare sui giovani, è fatta per l’arrivo in bianconero del calciatore Elias Solberg. I bianconeri hanno iniziato un nuovo progetto con Andrea Pirlo in panchina, l’obiettivo è quello di confermare l’allenatore ma tutto dipenderà dal finale di stagione. La dirigenza inizia a muoversi sul fronte calciomercato, le prime mosse riguardano il futuro.

E’ fatta per Elias Solberg, diciassettenne norvegese che viene considerato il nuovo Hauge. E’ considerato come uno dei migliori prospetti, è stato acquistato dalla squadra della seconda serie dell’Ullensaker/Kisa IL, si tratta di un esterno offensivo ed il contratto era in scadenza nel 2022. La Juventus ha superato la concorrenza di tantissime squadre che erano pronte a fare follie per assicurarsi le prestazioni, su tutte il Chelsea ma anche qualche club norvegese. Alla fine la Juventus ha anticipato i tempi.