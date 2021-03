La situazione di Ibrahimovic: tra l’infortunio ed il rinnovo, sono giorni caldissimi

Zlatan Ibrahimovic è stato un grandissimo protagonista di Sanremo, ma l’attaccante adesso deve pensare al campo ed anche al futuro. Lo svedese ha dimostrato di essere pronto anche per il mondo dello spettacolo, in particolar modo la sua esperienza al fianco di Amadeus è stata molto positiva. Tra battute e discorsi un pò più seri Zlatan Ibrahimovic si è dimostrato un vero e proprio leader anche fuori dal campo, un personaggio veramente eccezionale e di grande personalità. Adesso dovrà trascinare il Milan nel finale di stagione con l’obiettivo di raggiungere il miglior risultato possibile.

Ibrahimovic tra infortunio e rinnovo

Nel frattempo Zlatan Ibrahimovic è lontano dal campo di gioco a causa di un infortunio: sarà costretto a saltare ancora alcune partite tra campionato ed Europa League, in particolar modo può risultare pesantissima l’assenza contro il Manchester United. Nella giornata di oggi è stato sottoposto a nuovi accertamenti, le sensazioni sono positive con processo di guarigione che procede secondo i programmi. Novità anche sul futuro: Ibrahimovic ha intenzione di continuare con il Milan ancora per un’altra stagione, si va verso il rinnovo fino al 2022. L’ultima parola è adesso del Milan, il club rossonero non può però lasciarsi sfuggire un calciatore così importante.