L’analisi sui sorteggi: due scontri da brividi in Champions, in Europa League la strada sembra tracciata

Sono andati in scena i sorteggi di Champions e Europa League, si preannunciano quarti veramente scoppiettanti. E’ rimasta una sola squadra italiana, si tratta della Roma che dovrà puntare a raggiungere il massimo risultato possibile per tenere alto l’onore delle squadre del campionato di Serie A. In Champions League le favorite alla vittoria finale sono Bayern Monaco e Psg, una delle due sarà costretta a salutare la competizione già ai quarti di finale, poi ovviamente il Manchester City. Le altre due outsider sono Real Madrid e Liverpool mentre l’accoppiamento meno prestigioso è quello tra Chelsea e Porto. In Europa League la Roma dovrà vedersela con un avversario difficile come l’Ajax, strada in discesa per le favorite Manchester United e Arsenal. Le altre squadre non sembrano in grado di poter arrivare in fondo.

Il sorteggio di Champions League

L’urna ha regalato due scontri veramente spettacolari. Il primo è quello tra Bayern Monaco e Psg. I tedeschi hanno intenzione di confermarsi e possono contare probabilmente sulla squadra più forte, stesso discorso per i francesi che però non riescono ad effettuare lo step decisivo verso la vittoria. Due possibili outsider sono sicuramente Liverpool e Real Madrid. I Reds non sono più i favoriti considerando il deludente rendimento in Premier League, ma sono sicuramente competitivi. Stesso discorso per i Blancos, contro l’Atalanta ha dimostrato di essere una squadra molto forte. Non dovrebbe avere problemi il Manchester City contro il Borussia Dortmund, ma occhio al solito Haaland.

LA GRIGLIA

BAYERN MONACO

MANCHESTER CITY

PSG

REAL MADRID

LIVERPOOL

CHELSEA

BORUSSIA DORTMUND

PORTO

Il sorteggio in Europa League

In Europa League l’Italia può contare sulla presenza della Roma, i giallorossi hanno dimostrato di poter arrivare fino in fondo alla competizione. Il sorteggio non è stato fortunato per i giallorossi che dovranno vedersela con l’Ajax, una squadra sempre molto pericolosa e formata da calciatori validi. La netta favorita è il Manchester United che ha eliminato il Milan, i Red Devils in campo contro il Granada, squadra che non è sicuramente all’altezza. L’altra compagine in corsa per la vittoria è l’Arsenal, i Gunners hanno pescato lo Slavia Praga. Infine lo scontro tra due squadre che non sembrano avere ambizioni di vittoria finale: Dinamo Zagabria e Villarreal.

LA GRIGLIA