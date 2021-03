La situazione in casa Torino è sempre più incerta, la squadra di Davide Nicola non è scesa in campo nella partita contro il Sassuolo a causa dei casi di Covid nel gruppo squadra, incertezza anche in vista della partita di domani contro la Lazio, non sembrano esserci i margini per scendere in campo. I granata sono pienamente in corsa per la salvezza, ma hanno bisogno di altri punti per raggiungere l’obiettivo, la squadra sta disputando una stagione assolutamente al di sotto delle aspettative e le prossime gare saranno fondamentali. Il rendimento potrebbe essere condizionato dai casi di Coronavirus.

Lazio-Torino, la situazione

Non è ancora chiara la situazione in vista del match della 25esima giornata del campionato di Serie A tra Lazio e Torino. Sull’argomento ha deciso di intervenire il direttore generale dell’Asl di Torino Carlo Picco: “Il Dipartimento di prevenzione prosegue il monitoraggio e conferma, alla luce dei numerosi casi di variante inglese, la quarantena, che scade domani a mezzanotte. Riunire la squadra è impossibile” ha dichiarato all’Ansa. Secondo quanto dichiarato sarebbe impossibile scendere in campo alle 18.30 di martedì, ma si attende una decisione definitiva da parte della Lega.