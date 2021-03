Non si placano le polemiche sulla partita del campionato di Serie A Lazio-Torino, la sfida valida per la 25esima giornata non si è disputata a causa di alcune positività al Coronavirus in casa granata che hanno impedito la partenza della squadra di Davide Nicola per Roma. Il Torino, attraverso un comunicato ufficiale, ha confermato di aver depositato il preannuncio di ricorso. “Il Torino Football Club, assistito e difeso dall’avvocato Eduardo Chiacchio, comunica di aver depositato presso il Giudice sportivo della Lega di serie A il preannuncio di ricorso circa le cause di forza maggiore che hanno impedito la disputa della partita Lazio-Torino”.

Lazio-Torino, parla il legale granata

Si attende la decisione del giudice sportivo, il Torino rischia il 3-0 a tavolino ed un punto di penalizzazione. Sembra di parere opposto Eduardo Chiacchio, legale granata, a Radio Punto Nuovo. “Non ci sarà il 3-0 a tavolino stasera? No, assolutamente. Ci auguriamo che il giudice sportivo non applichi la sanzione della sconfitta a tavolino, ma consenta di giocare”.

Sulla decisione del Torino di non partire: “penso che non potevano muoversi dalla città di Torino. È chiaro che sarebbero stati perseguibili sotto ogni punto di vista. Gravina ieri ha chiarito la situazione. Peccato che i vertici della Lega con un consiglio d’urgenza abbiano invece deciso diversamente. Ieri sera si sarebbe potuta dare un’immagine diversa del calcio italiano e per queste situazioni antipatiche che purtroppo si ripetono in continuazione”, ha aggiunto.

Infine conferma che “per ogni ricorso è necessario che la società faccia arrivare un preannuncio. Oggi abbiamo inviato anche una Pec alla Lazio per informarla. Si tratta di un atto formale, ma indispensabile perché possa essere inviata la procedura di ricorso. Senza il preannuncio il ricorso sarebbe dichiarato inammissibile”.