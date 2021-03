Le notizie del giorno, Buffon lascia la Juventus. Aguero in Serie A, il Papu Gomez può tornare

Tutte le notizie del giorno che riguardano il mondo del calcio italiano ed estero. Gigi Buffon si sente ancora in grado di dare un contributo importante al mondo del calcio e non accetta di essere un panchinaro. Nemmeno alla Juventus. Ecco perché l’estremo difensore avrebbe deciso di lasciare il club bianconero al termine della stagione. A 43 anni ha confermato di poter giocare ad alti livelli e sono in corso valutazioni sul futuro: aspetta una chiamata da una big in Serie A o all’estero oppure deciderà per il ritiro. Gigi si è dovuto accontentare di 5 presenze in campionato, una in Champions League e 4 in Coppa Italia, un bottino non all’altezza considerando le 15 presenze della scorsa stagione. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il centrocampo della Juventus ha deluso, in pochi sono in grado di fare la differenza in una squadra così importante. L’acquisto di McKennie è stato positivo, Rabiot è troppo altalenante mentre Bentancur non riesce ad effettuare il salto di qualità. I bianconeri hanno bisogno di innesti funzionali al gioco di Pirlo e iniziano a circolare alcune voci interessanti. Le ultime indiscrezioni sono arrivate direttamente dal giornalista Paolo Paganini: “Buongiorno. Sarà rivoluzione a centrocampo per la Juventus. In uscita Ramsey, Rabiot e forse Bentancur. Gli obiettivi sono: Locatelli, Jorginho, Pogba e Van de Beek. A oggi ci sono più chances per l’olandese che per il francese, mi dicono dal Principato”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).



Le notizie del giorno, gli aggiornamenti

L’esperienza del Papu Gomez con la maglia del Siviglia potrebbe essere arrivata già al capolinea. Secondo voci provenienti dalla Spagna, il Siviglia starebbe pensando alla cessione in estate, probabilmente in Italia e poi puntare tutto su Thauvin come colpo a parametro zero. In passato Gomez era corteggiato da Milan, Roma e Inter in Serie A: non è da escludere un ritorno di fiamma nei prossimi mesi, così come l’interesse di squadre di media classifica. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

E’ pronta ad aprirsi una vera e propria asta per assicurarsi le prestazioni di Aguero. L’argentino è ancora una dei calciatori più forti in circolazione, è un classe 1988 e può garantire ancora tre-quattro stagioni ad altissimo livello. Può rappresentare un affare anche dal punto di vista economico, il Kun si libererà infatti a parametro zero, le squadre dovranno raggiungere l’accordo solo con il calciatore. In fila c’è anche la Juventus, il club bianconero è alla ricerca di una spalla di Cristiano Ronaldo, il portoghese ha chiesto l’arrivo di un top player in attacco per rimanere anche nella prossima stagione ed onorare il contratto. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).