Le notizie del giorno, Cassano asfalta l’Inter e Bonolis punzecchia la Juventus. La bomba sul futuro di Allegri

Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. La prestazione dell’Inter non ha convinto l’ex attaccante Antonio Cassano, sono arrivate pesanti critiche per il gioco dei nerazzurri. Il barese è tornato a parlare a Bobo Tv e come al solito non è stato banale. “L’Inter ha vinto senza tirare in porta. Di cosa stiamo parlando? Mi fa innervosire che Ventola dice che conta il risultato e Inter a +6. L’Atalanta ha fatto dall’inizio alla fine la partita e meritava di vincere”. Infine una nuova bordata: “io sono l’Inter, una delle squadre più gloriose, posso stare dietro la palla e non avere mai il pallino del gioco? Abisso clamoroso. L’Inter ha giocato nella sua metà campo. 21 giocatori nell’area dell’Inter, è possibile una cosa del genere? L’Inter le prime 15 le ha fatte così, poi è andata meritatamente in testa. Anche con la Lazio ha avuto tante difficoltà. Non posso accettare che stiano in 10 dietro la linea della palla”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Paolo Bonolis continua a stuzzicare i tifosi della Juventus e al termine della vittoria dell’Inter contro l’Atalanta ha lanciato qualche frecciatina ai bianconeri. Ospite della trasmissione Tiki Taka il presentatore non si è risparmiato. “Gli juventini si arrabbiano per quello che dico, noi per quello che fanno e che hanno fatto. Mi disturba l’arroganza con la quale si scagliano contro quelli che vincono. Quando perdono diventano arrabbiati, nervosi. La protesta è di chi non riesce a vincere, quando loro hanno perso in Champions è venuto fuori l’ira di Dio”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

La situazione in casa Sambenedettese dal punto di vista societario non è sicuramente delle migliori, come confermato anche dall’attaccante Maxi Lopez. L’ex Catania ha scritto una Stories sul profilo Instagram per aggiornare sulla situazione: “Sono orgoglioso di essere il capitano della Samb, e di un gruppo di calciatori che sta dimostrando l’attaccamento alla maglia con spirito di sacrificio e dedizione unica. Ma proprio in quanto capitano mi corre l’obbligo di evidenziare le difficoltà e la poca chiarezza che il Club sta vivendo in questo momento e come tale situazione sia divenuta pesante. Faccio appello a tutti quelli che hanno a cuore la Samba affinché sostengano i ragazzi che stanno buttando il cuore oltre ogni ostacolo. Sempre forza Samba”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Le notizie del giorno, gli aggiornamenti

Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, Giovanni Galeone ha parlato del futuro del suo grande amico Massimiliano Allegri e la soluzione Napoli non è da sottovalutare: “So che De Laurentiis lo stima molto. Max ha detto no a Chelsea, Arsenal e Real Madrid. Ora ha voglia di rientrare, e desidera un top club. Rifiutò anche il PSG”. Sul rifiuto al Real Madrid: “perché aveva già declinato in precedenza, quei club di Premier già citati per certi suoi problemi personali”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).