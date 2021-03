Le notizie del giorno, il futuro di Cristiano Ronaldo e la cessione dell’Inter. Mokulu sospeso dopo un controllo antidoping

Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. L’ingaggio di Cristiano Ronaldo (31 milioni di euro) pesa tantissimo per le casse della Juventus, soprattutto in un periodo di crisi come quello post pandemia da Coronavirus. I bianconeri hanno deciso di prendere il portoghese per vincere la Champions League, da questo punto di vista l’acquisto è stato un fallimento. Il rendimento in campionato è stato positivo grazie ad una serie di scudetti, mentre dal punto di vista del merchandising il passo in avanti è stato importante, ma non quanto ipotizzato dalla dirigenza. Adesso non sono arrivati nemmeno i risultati, la conferma di Cristiano Ronaldo alla Juventus non sembra avere senso, anche perché con l’arrivo di Pirlo in panchina l’intenzione è quella di costruire una squadra giovane. Sono tante le squadre che potrebbero fare al caso di CR7: è pronto un nuovo assalto di Psg e Manchester United. Le altre soluzioni sono Stati Uniti, Qatar o Dubai, ma nelle ultime ore circola con insistenza il nome del Real Madrid. La richiesta della Juventus? 30 milioni di euro. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Sul portoghese c’è anche il Real Madrid. Una conferma è arrivata anche dall’allenatore dei Blancos Zinedine Zidane alla vigilia della partita della Liga spagnola contro l’Elche. “Tutti sappiamo cosa ha fatto Cristiano per il Real Madrid, l’affetto che tutti abbiamo per lui. Ma adesso è un giocatore della Juve e sta facendo molto bene. Non posso aggiungere altro, se ne dicono tante ma queste cose vanno rispettate”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Le notizie del giorno, gli ultimi aggiornamenti

Il mese di Marzo potrebbe essere decisivo per il futuro dell’Inter, anzi potrebbe portare alla definitiva fumata bianca per quanto riguarda la cessione del club. Nelle ultime ore si è registrato lo scatto di Fortress con la possibilità di diventare azionista al fianco di Suning, mentre la situazione con BC Partners sulla cessione dell’intero pacchetto si è raffreddata. Il fondo americano sarebbe pronto ad investire circa 250 milioni di euro per fornire liquidità a Suning, sono in corso le trattative e l’intenzione è quella di raggiungere l’intesa entro fine mese. Non sono state accantonate le altre ipotesi, si tratta di Bain Capital Credit e il fondo PIF. La situazione sarà più chiara entro i prossimi 10 giorni. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il Ravenna ha ricevuto dalla Procura Nazionale Antidoping una richiesta di sospensione cautelare nei confronti del calciatore Benjamin Mokulu, il provvedimento è stato richiesto dopo un controllo antidoping effettuato il 18 febbraio 2021. Il club ha dichiarato che la sostanza contestata è contenuta in una pomata consegnata senza prescrizione, per il trattamento di lesioni della pelle. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).