Le notizie del giorno, il procuratore Giuffredi coinvolto in un’indagine. Il fascicolo su Theo Hernandez ed il caso Aguero

Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Il procuratore sportivo Mario Giuffredi che cura gli interessi sportivi e l’immagine di alcuni calciatori molto importanti come i difensori Elseid Hysaj, Mario Rui, Di Lorenzo, Cristiano Biraghi, il centrocampista Jordan Veretout e l’attaccate Gennaro Tutino, è coinvolto in una inchiesta di fatture false. Nel dettaglio si tratta di fatture inesistenti e i soldi venivano versati con bonifici ma successivamente restituiti con una serie di prelievi. Il sistema aveva come oggetto un circuito di associazioni sportive dilettantistiche che emettevano documenti fiscali per servizi mai ricevuti da parte della società Marat Football Management. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

La Procura della Figc ha deciso di aprire un fascicolo contro Theo Hernandez per un post pubblicato su Instagram, considerato denigratorio nei confronti dell’arbitro Pasqua. Il calciatore, subito dopo la sconfitta in campionato contro il Napoli (0-1 con gol di Politano), si era sfogato sui social contro la direzione di gara per un calcio di rigore non concesso nel finale. Il milanista ha pubblicato una Stories su Instagram con una foto dell’arbitro Pasqua e quattro emoticon con il vomito. Il post è stato subito rimosso, ma la bomba era già scoppiata. Adesso rischia provvedimenti. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Le notizie del giorno, gli ultimi aggiornamenti

Il Manchester City è reduce dalla vittoria agli ottavi di finale di Champions League contro il Borussia Moenchengladbach che ha permesso agli inglesi di staccare il pass per i quarti di finale, il passaggio del turno non è stato mai in dubbio. Ma è scoppiato il caso Aguero, l’attaccante si è lamentato per il comportamento dei compagni. L’argentino è entrato in campo al 75esimo ed al fischio finale si è rivolto ad un componente del gruppo squadra urlando: “non mi passano la palla”. Aguero ha collezionato in stagione solo 14 presenze anche a causa di qualche problema fisico di troppo, l’addio al termine della stagione è inevitabile. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

L’Inter è in campo per preparare la sfida contro il Sassuolo, non arrivano buone notizie per l’allenatore Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro dovrà fare i conti con qualche defezione di troppo, alcune dovute al Coronavirus. Non solo D’Ambrosio, anche il portiere Handanovic è risultato positivo e non potrà prendere parte alla prossima sfida. “FC Internazionale Milano comunica che Samir Handanovic è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella mattinata di oggi e il cui esito è pervenuto in questi minuti. Il portiere nerazzurro è già in quarantena presso la propria abitazione”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).