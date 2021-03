Le notizie del giorno, il ricordo straziante della mamma di Daniel Guerini. La sentenza sulla Lazio, i diritti tv a DAZN

Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Il mondo del calcio continua a piangere Daniel Guerini, il calciatore della Lazio Primavera è morto a causa di un terribile incidente. Intervistata da ‘Il Messaggero’, mamma Michela ha svelato un retroscena veramente straziante: “quella sera prima dell’incidente mi ha detto che non tornava a cena. Io ho fatto un po’ i capricci e lui mi ha risposto: ‘non ti preoccupare mà non faccio tardi anche perché non si può, torno presto da te’, ma non l’ho più visto. Mi hanno strappato via il cuore”. Il dolore provato è veramente enorme: “il destino mi ha messo di fronte tante prove ma non credevo mai mi togliesse un figlio. Ogni volta che rientrava a casa si sedeva sulle mie gambe, lo faceva sempre e io gli dicevo Guero, figlio mio non ce la faccio alzati, pesi. Ma lui era così. Non riesco a immaginarmi una vita senza di lui”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Le notizie del giorno, gli ultimi aggiornamenti

E’ arrivata la svolta sul fronte dei diritti tv per il campionato di Serie A che sono stati assegnati a DAZN per il triennio 2021-2024, superata la concorrenza di Sky. E’ quanto è stato deciso all’assemblea dei club, il risultato finale è stato 16-4. Nel dettaglio DAZN si è assicurata i pacchetti 1 e 3 per una cifra di 840 milioni di euro a stagione, trasmetterà 7 gare a giornata in esclusiva e 3 partite in co-esclusiva. Sono stati quattro i voti contrari, si tratta di: Genoa, Crotone, Sampdoria e Sassuolo. Per quanto riguarda il pacchetto 2 le tre partite in co-esclusiva dovrebbero andare a Sky. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Sospiro di sollievo in casa Lazio, il club biancoceleste si è salvato dal caso tamponi. L’accusa era quella di non aver rispettato il protocollo anti-Covid alla vigilia di due partite di Champions League ed una di campionato. Nel dettaglio il Tribunale federale ha condannato a 7 mesi di inibizione il presidente Claudio Lotito e a 12 mesi i medici sociali Ivo Pulcini e Fabio Rodia. Nei confronti della Lazio una multa da 150.000 euro. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).