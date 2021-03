Le notizie del giorno, la Lazio rischia la penalizzazione. Luis Fabiano ricoverato, Ronaldo fa i nomi di mercato

Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Nella giornata di venerdì prenderà il via, davanti al Tribunale federale, il processo per la Lazio sul caso tamponi. Secondo quanto riporta ‘Il Messaggero’ la Procura Federale intende chiedere l’inibizione per il presidente Claudio Lotito e almeno 6 punti di penalizzazione in classifica. Il quotidiano conferma che dalle carte sono emerse conclusioni già pesanti: “dalle positività emerse […] non risultano adempiute le procedure di comunicazione alle competenti Asl, eccezion fatta per una email di contenuto generico, priva di qualsiasi identificazione di positivi e di qualsivoglia prova documentale, sia dell’avvenuto reale invio, sia della ricezione. Non risultano attuate le misure di isolamento e quarantena prescritte dai protocolli sanitari per contenere il contagio da Covid-19, non avendo i positivi rispettato il termine minimo di isolamento fissato dalle circolari del ministero della Salute, né avendo i soggetti che con i primi avevano avuto contatti stretti (tutto il gruppo squadra) tenuto una condotta rispettosa della prescritta quarantena”. Secondo la Procura mancano le comunicazioni alle Asl fino al 6 novembre, riscontrate inoltre delle contraddizioni sui tamponi del 30 ottobre, prima della partita contro il Torino. Infine l’allenamento del 3 novembre con la presenza di Immobile, Strakosha e Leiva, nonostante la positività al Coronavirus. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Cristiano Ronaldo non ha ancora deciso il futuro, ma potrebbe rimanere in bianconero anche nella prossima stagione e poi lasciare l’Italia a zero. Sono tanti i club pronti ad accontentare il portoghese dal punto di vista economico, a partire da Real Madrid, Psg e Manchester City ma anche dal Qatar o dagli USA. Cristiano Ronaldo ha ancora motivazioni per la Juventus e vorrebbe ancora vincere con i bianconeri, ma in queste condizioni sembra difficile riuscire ad alzare trofei. La squadra ha bisogno di rinforzi di spessore e la presenza in squadra di CR7 potrebbe fare la differenza per convincere alcuni calciatori. Il portoghese vorrebbe ripetere le prodezze al fianco di Benzema, il francese sarebbe la spalla ideale. Altre soluzioni interessanti portano all’amico Marcelo ed a Isco. Nomi in grado di aumentare la qualità della squadra. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Continuano a registrarsi nuovi casi al Covid-19, soprattutto in Brasile. La pandemia ha condizionato inevitabilmente anche il mondo del pallone, nelle ultime ore si è verificato un episodio che riguarda il calcio. L’ex attaccante Luis Fabiano è stato ricoverato in ospedale, l’annuncio è arrivato direttamente dal suo entourage. Il brasiliano era risultato positivo al Coronavirus ed è sotto osservazione in un reparto generale di un ospedale di San Paolo. “Ha avuto sintomi legati alla malattia e il suo medico gli ha consigliato di andare in ospedale per un monitoraggio più attento”, ha detto il portavoce. Lo stesso Luis Fabiano ha tranquillizzato tutti: “Grazie per la vostra preoccupazione, messaggi positivi e preghiere. Adesso sono in ospedale, ma sto bene e ricevo buone cure. Spero di essere presto fuori”, ha scritto su Twitter. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).