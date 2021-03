Le notizie del giorno, la prossima squadra di Cristiano Ronaldo ed il sostituto alla Juve. Furia Roma

Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. La Juventus sta già sfogliando la margherita alla ricerca di un sostituto all’altezza di Cristiano Ronaldo. La squadra può già contare su una base solida formata da giovani come Chiesa e Kulusevski, più Alvaro Morata che ha dimostrato di essere un ottimo attaccante. Ma l’obiettivo è quello di prendere un goleador in grado di fare la differenza in termini realizzativi. In pole c’è sicuramente Mauro Icardi, l’ex Inter è un vecchio pallino della dirigenza bianconera e l’affondo potrebbe arrivare a stretto giro di posta. L’alternativa porta a Griezmann del Barcellona e sono circolati altri due nomi, le trattative si preannunciano difficili: si tratta di Aguero (in scadenza con il Manchester City) e Joao Felix. Il toto-sostituto è appena iniziato. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Una soluzione caldissima sul futuro di Cristiano Ronaldo sembra essere quella del ritorno al Real Madrid. Dopo le ultime notizie circolate, arrivano conferme anche dalla Spagna. Il titolo di As lascia pochi dubbi: “Cristiano Ronaldo vuole tornare al Real Madrid”. Secondo quanto riportato ci sarebbero stati già dei contatti con i Blancos. Marca, invece, apre così: “CR7 si lascia volere”. I tifosi del Real Madrid nel frattempo sono favorevoli al ritorno di Cristiano Ronaldo, il portoghese ha scritto pagine storiche con la maglia dei Blancos e le porte sono sempre aperte. I prossimi mesi saranno decisivi, la strada sembra essere tracciata. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Secondo voci provenienti dall’estero si starebbe pensando ad uno scambio affascinante: Cristiano Ronaldo al Real Madrid ed il difensore Varane in bianconero. Si attendono conferme, ma intanto si inizia a lavorare seriamente. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il portoghese ha deciso di uscire allo scoperto dopo le ultime critiche, con un post pubblicato su Instagram: “Rispetto al numero di cadute che fai nella vita e’ piu’ importante quanto velocemente ti rialzi. I veri campioni non si rompono mai, il nostro focus è già a Cagliari e a tutto ciò che ancora si può raggiungere in questa stagione. È vero che il passato appartiene ai musei, ma fortunatamente il calcio ha memoria (e anche io): la storia non si cancella, ma si scrive ogni giorno con resilienza, spirito di squadra, e tanto duro lavoro. Chi non lo capisce, non raggiungerà mai gloria e successo”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

La Roma è pienamente in corsa per la qualificazione in Champions League ed il club giallorosso non ha gradito l’ennesimo rinvio della partita del campionato di Serie A tra Juventus e Napoli, la nuova data fissata è stata il 7 aprile. Secondo il club capitolino lo spostamento favorisce il club azzurro che avrebbe dovuto affrontare tre trasferte consecutive contro Milan, Roma e proprio Juventus. (IL COMUNICATO DELLA ROMA).