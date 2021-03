Le notizie del giorno, la rivoluzione in casa Juventus. Nedved perde la testa, paura per Olsen

Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Bruttissima eliminazione in Champions League della Juventus che potrebbe portare pesanti conseguenze per il futuro, ma anche tensione come dimostra la reazione di Pavel Nedved. Il dirigente della Juventus ha sfogato tutta la rabbia contro un cartellone. L’episodio ha creato tantissime reazioni, l’ex calciatore non è nuovo a queste sfuriate. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

La Juventus deve fare i conti anche con qualche problema di troppo dal punto di vista economico, la situazione non era delle migliori a causa di ingaggi pesantissimi (su tutti quello di Cristiano Ronaldo che adesso sarà oggetto di valutazioni) e si è accentuata a causa del Coronavirus. La dirigenza dovrà prendere dei provvedimenti decisi, a partire dai prossimi mesi. Nel frattempo si è registrato un crollo in borsa. Nel dettaglio il titolo ha fatto registrare un saldo negativo del 6.5% oscillando tra il 5.68 e 5.80 nelle ore successive, in più non ha incassato 10,5 milioni di euro per la mancata qualificazione ai quarti. Al 31 dicembre 2020 il club bianconero aveva fatto registrare una perdita di 113,7 milioni mentre l’ultimo rendiconto chiuso lo scorso giugno indicava un rosso di 90 milioni. Una situazione delicata dunque che dovrà essere oggetto di attente valutazioni. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

La Juventus può già contare su alcune sicurezze, calciatori giovani in grado di fare comunque la differenza. E’ il caso di de Ligt che si conferma uno dei migliori nel suo ruolo nonostante la giovane età, sarà un punto di riferimento probabilmente con Bonucci al suo fianco. A centrocampo è stato promosso McKennie, lo statunitense ha sempre risposto presente quando chiamato in causa e si candida a diventare un punto di riferimento per il futuro della Juventus. Positivo anche il rendimento di Arthur. Ovviamente si punterà su Federico Chiesa, l’ex Fiorentina ha dimostrato di essere devastante e sicuramente si confermerà su altissimi livelli anche nella prossima stagione. Infine Morata che la Juventus ha intenzione di riscattare, qualche dubbio in più su Dybala, tutto dipenderà da eventuali offerte. Kulusevski è in grado di rappresentare il futuro del club. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Sono stati momenti di grande terrore per Robin Olsen, il portiere dell’Everton ma di proprietà della Roma. L’estremo difensore si è trovato di fronte un gruppo di ladri che sono entrati in casa per compiere una rapina. Si sono presentati armati di machete e con il viso coperto dai passamontagna, Olsen è stato minacciato, presente all’interno dell’abitazione anche tutta la famiglia. I ladri hanno obbligato il portiere a consegnare tutti gli oggetti di valore e nel frattempo hanno spaventato la moglie Mia e i due figli di 5 e 2 anni. L’estremo difensore ha consegnato tutto ai ladri, l’episodio si è verificato il 6 marzo e Olsen difficilmente riuscirà a dimenticare questa brutta disavventura. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

La Procura della Figc ha deciso di chiudere l’indagine in relazione alla lite scoppiata nel derby di Coppa Italia tra Milan e Inter che ha visti protagonisti gli attaccanti Ibrahimovic e Lukaku. Lo scontro è stato pesantissimo tra due personaggi che non si risparmiano, dentro e fuori dal campo. L’accusa nei confronti dei calciatori è quella di comportamento antisportivo e per i club è prevista la responsabilità oggettiva. La frase dello svedese sul voodoo non è stata considerata razzista. Adesso potrebbero decidere di patteggiare una sanzione ridotta, la decisione definitiva è attesa a stretto giro di posta. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).