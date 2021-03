Le notizie del giorno, lutto nel mondo del calcio: morto ex Bologna. Il Governo contro i tifosi dei Rangers

Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. La vittoria contro il St.Mirren ha avvicinato al titolo, i Rangers hanno bisogno di un solo punto per essere sicuri della vittoria finale. I tifosi si sono scatenati all’esterno dello stadio e le scene hanno creato motivi di grande discussione a causa del mancato rispetto delle regole di distanziamento per la pandemia da Coronavirus. Gli steward e la Polizia non sono riusciti a contenere la gioia dei Glasgow, il Governo scozzese è pronto a prendere provvedimenti come riportato da un portavoce: “Siamo estremamente delusi dal comportamento di coloro che si sono assembrati a Ibrox. Siamo in una fase cruciale nella lotta al virus, e le azioni di questa gente, che comunque sono una minoranza, mettono a rischio la salute e le vite degli altri, dei poliziotti e dell’intera comunita’. Lavoreremo con Scotland Yard e con il club affinchè scene del genere non si ripetano”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Un lutto ha colpito il mondo del calcio. E’ morto questa mattina all’età di 86 anni Mirko Pavinato, capitano del Bologna campione d’Italia nel 1964. La conferma è arrivata direttamente dal club rossoblu attraverso un comunicato. “Tutto il Bologna Fc 1909 si stringe alla famiglia Pavinato nel ricordo commosso di un uomo che ha fatto la storia del nostro Club. Addio Capitano”. Nelle ultime ore sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio non solo dai tifosi del Bologna ma di tutti gli appassionati del mondo del calcio. Nel 1962 Angelo Moratti arrivò ad offrire una cifra astronomica di 300 milioni, il tentativo non portò ad una fumata bianca. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

E’ una giornata grandi firme per il mondo del calcio. Spettacolo anche nella Liga spagnola, l’Atletico Madrid si conferma in buona forma e ha dimostrato di poter lottare fino alla fine per la vittoria del titolo. Si è giocato il derby contro il Real Madrid, i Colchoneros hanno accarezzato la possibilità di conquistare tre punti importantissimi per la classifica, la reazione nel finale dei Blancos ha rovinato tutto. La partita è stata nel complesso equilibrata e gli episodi dei gol hanno fatto la differenza: Luis Suarez si conferma il mattatore in fase realizzativa ed è stato un grandissimo acquisto di mercato, proprio l’ex Barcellona ha messo a segno la rete del vantaggio. Sembrava fatta per Simeone, ma all’88’ arriva il pareggio firmato Benzema. Finisce 1-1.