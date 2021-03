L’espulsione di Taremi, la follia del calciatore del Porto contro la Juventus [VIDEO]

L’espulsione di Taremi condiziona il Porto nella partita di Champions League contro la Juventus. Si sta giocando la sfida degli ottavi di finale, la gara sta regalando tantissime emozioni. La partita si sblocca dopo 19 minuti, ingenuità di Demiral che provoca un calcio di rigore, Sergio Oliveira non sbaglia.

Nella ripresa la Juventus entra con un altro ritmo e pareggia in conti con il solito Chiesa, tiro ‘alla Del Piero’ per l’ex Fiorentina. Passano pochi minuti e Taremi è autore di una follia, prima prende un cartellino giallo, poi allontana il pallone e arriva l’espulsione. Porto in 10, poi il gol del 2-1 di testa di Chiesa. In basso il VIDEO.