L’ex Juventus Tacchinardi torna in panchina: è fatta con il Fano

E’ una situazione delicata in casa Fano, la squadra è reduce dalla sconfitta in campionato contro la Virtus Verona e l’allenatore Flavio Destro ha deciso di dimettersi. Al suo posto è stato scelto l’ex calciatore della Juventus, Alessio Tacchinardi. La conferma è arrivata direttamente dal club: “L’Alma Juventus Fano comunica di aver raggiunto l’accordo con Alessio Tacchinardi per la guida della prima squadra. Dopo una lunga e proficua carriera da calciatore di serie A e della Nazionale, Tacchinardi ha intrapreso la carriera di tecnico con la formazione Allievi del Pergocrema e in seguito degli Allievi Nazionali del Brescia. Ha guidato la prima squadra della Pergolettese in Seconda Divisione e in serie D, oltre a Lecco e Crema sempre nel campionato Nazionale Dilettanti. La conferenza di presentazione si svolgerà martedì 23 marzo alle ore 11.30 allo stadio ‘Mancini”.

La carriera di Tacchinardi

Alessio Tacchinardi è un allenatore di calcio, opinionista ed ex calciatore italiano. La carriera da giocatore è iniziata con la maglia dell’Atalanta, poi la grande occasione: la Juventus. E’ sicuramente l’esperienza più importante, si conferma come un buon centrocampista di grande sostanza. Poi l’esperienza in Spagna, al Villarreal ed il ritorno in Italia con la maglia del Brescia. Protagonista anche con la maglia della Nazionale italiana, dall’Under 18 alla prima squadra. La carriera da allenatore nel 2009 al Pergocrema, poi allena gli Allievi del Brescia. Infine Lecco e Crema, adesso è il nuovo allenatore del Fano.