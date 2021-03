Ghoulam si prepara a vivere un altro calvario, il calciatore del Napoli è stato vittima di un altro brutto infortunio nella partita del campionato di Serie A contro il Bologna, la stagione può essere considerata finita. Le qualità del calciatore non sono di certo in discussione, prima degli ultimi infortuni si era confermato come uno dei migliori calciatori in circolazione nel suo ruolo. Ghoulam si è presentato questa mattina a Villa Stuart e si è sottoposto ad ulteriori accertamenti, l’esito è stato da brividi: rottura del crociato.

L’infortunio di Ghoulam, il comunicato del Napoli

Il Napoli ha aggiornato sull’esito degli accertamenti che riguardano il calciatore del Napoli Ghoulam.

“Faouzi Ghoulam, uscito ieri nel primo tempo di Napoli-Bologna, si è sottoposto ad accertamenti presso Villa Stuart a Roma. Gli esami hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del menisco mediale del ginocchio sinistro. Ghoulam, assistito dal responsabile dello Staff Medico Dott. Canonico, verrà operato dal Professor Mariani oggi stesso a Villa Stuart”. Ghoulam è un calciatore classe 1991, quindi relativamente giovane. Può ancora dimostrare molto e a livelli molto alti, l’intenzione è quella di superare l’ennesimo infortunio. Inizierà a breve la riabilitazione con l’obiettivo di tornare più forte di prima.