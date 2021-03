Arrivano brutte notizie in casa Milan, il club rossonero deve fare i conti con l’infortunio dell’attaccante Rebic. Il Diavolo sta disputando una stagione altalenante, in particolar modo nelle ultime partite le prestazioni non sono state all’altezza. La squadra di Stefano Pioli si gioca le ultime chance di tornare in corsa per la vittoria dello scudetto, i rossoneri in campo nell’insidiosa trasferta contro l’Hellas Verona. Le prossime partite saranno fondamentali con l’obiettivo di conquistare punti preziosi per la classifica.

L’infortunio di Rebic

Non arrivano buone notizie in casa Milan, infortunio per l’attaccante Rebic. Il calciatore è stato costretto a lasciare il campo di allenamento e non sarà a disposizione per la prossima partita. Il problema è ancora tutto verificare, ma c’è preoccupazione anche in vista delle prossime partite.