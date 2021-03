Lite tra Walter Zenga e Cecchi Paone: volano insulti in diretta [VIDEO]

Momenti di grande tensione tra l’allenatore Walter Zenga e Alessandro Cecchi Paone, l’episodio si è verificato durante la trasmissione ‘Live non è la D’Urso‘, programma di canale 5. Sono volati pesanti insulti e sono in arrivo querele. L’allenatore ha parlato dell’argomento vaccini e confermato di aver ricevuto un vaccino cinese non ancora approvato dall’Ema: “ho scelto quello cinese perché è il più disponibile qui a Dubai. L’ho scelto perché è stato fatto con metodi naturali e tradizionali, con la tecnica impiegata per altre malattie come l’epatite A. Quanto ho pagato? Zero. Sono residente a Dubai. A gennaio c’è stato un picco in città di contagi ma hanno cercato di contenere il virus chiudendo solo delle attività e non tutte, i ristoranti sono aperti con il 50% della capienza, come i cinema, e le distanze vengono sempre rispettate, chi non le rispetta paga per davvero. Ma tutti i lavoratori nella ristorazione sono stati vaccinati e le scuole sono aperte. Dovrò fare la seconda dose del vaccino dopo 21-28 giorni dal primo richiamo e non ho avuto alcuna controindicazione”.

L’attacco di Cecchi Paone

Il discorso non è andato giù ad Alessandro Cecchi Paone che ha attaccato duramente Zenga: “chi ti dice quante persone sono state male con quel vaccino? C’è l’Ema, devi passare da quella. Dico stupidaggini? Non ti permettere, ci sono delle regole e vanno rispettate. Decide l’Ema. Io non mi fido, vai a vedere come trattano i filippini”. Immediata la replica di Zenga: “ma cosa dici, Cecchi Paone, ma che parli che non sei mai uscito neanche dalla Barona”. Infine gli insulti del giornalista: “ma sei scemo? Vuoi che ti querelo? Parla di pallone e non di scienza, ignorante. Sei un ignorante e un buzzurro”.