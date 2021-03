Lituania-Italia, la probabile formazione degli azzurri: ancora cambi per Mancini

Terza partita per l’Italia alle qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Il rendimento della squadra di Roberto Mancini è stato fino al momento molto positivo, un doppio 2-0 contro l’Irlanda del Nord e la Bulgaria: nel primo match sono andati in gol Berardi ed Immobile, mentre nel secondo è stato il turno di Belotti su calcio di rigore e Locatelli con un bellissimo tiro a giro. Si è confermato come uno dei migliori Insigne, molto bene anche i terzini mentre servirà lavorare principalmente sul centrocampo. La mediana si è dimostrata di grandissima qualità, ma gli uomini chiave dovranno dimostrare maggiore personalità.

La formazione di Lituania-Italia

Il Ct Roberto Mancini ha in mente altri cambi, la squadra sarà praticamente rivoluzionata. In porta spazio a Sirigu, tante novità anche in difesa con la coppia di centrali che dovrebbe essere formata da Bastoni e Mancini. Sul fronte destro spazio a Toloi, a sinistra c’è Emerson. A centrocampo conferma per Pellegrini cha ha dimostrato di essere uno dei migliori, a completare il reparto Pessina e Locatelli. In attacco spazio a Ciro Immobile nel ruolo di prima punta, ai lati Chiesa da una parte e Bernardeschi dall’altra.