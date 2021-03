Manchester City, la sfuriata di Aguero: “i compagni non mi passano la palla”

Il Kun Aguero continua a confermarsi come uno dei migliori attaccanti, l’argentino deve però fare i conti con qualche problema di spogliatoio. Il futuro è ancora tutto da decidere, il contratto è in scadenza a Giugno e non sembrano esserci i margini per il rinnovo. Già tante squadre si sono messe in fila per assicurarsi le prestazioni di Aguero, circolano voci anche su un possibile interesse della Juventus, la situazione sarà certamente più chiara nei prossimi mesi. Le qualità del Kun non sono sicuramente in discussione, si tratta di un calciatore in grado di fare ancora la differenza.

La sfuriata di Aguero

Il Manchester City è reduce dalla vittoria agli ottavi di finale di Champions League contro il Borussia Moenchengladbach che ha permesso agli inglesi di staccare il pass per i quarti di finale, il passaggio del turno non è stato mai in dubbio. Ma è scoppiato il caso Aguero, l’attaccante si è lamentato per il comportamento dei compagni. L’argentino è entrato in campo al 75esimo ed al fischio finale si è rivolto ad un componente del gruppo squadra urlando: “non mi passano la palla”. Aguero ha collezionato in stagione solo 14 presenze anche a causa di qualche problema fisico di troppo, l’addio al termine della stagione è inevitabile.