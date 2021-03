Marcello Lippi al Napoli? Il figlio Davide apre ad un trasferimento in azzurro

Marcello Lippi ha intenzione di tornare protagonista, magari in un club del campionato italiano. Il ruolo non sarà quello di allenatore, ma di direttore tecnico. L’ex Ct della Nazionale si sente ancora in grado di dare un importante contributo al mondo del calcio ed alcuni club starebbero valutando con attenzione la sua candidatura. Addirittura si è parlato di un possibile ritorno alla Juventus insieme a Marotta, le voci al momento non hanno trovato conferma. Un’altra soluzione interessante potrebbe essere quella cha porta al Napoli, il club azzurro è alla ricerca di una figura di esperienza e l’identikit di Lippi potrebbe fare al caso.

Davide Lippi allo scoperto

Davide Lippi, figlio dell’ex allenatore e Ct della Nazionale Marcello Lippi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha fornito interessanti indicazioni. “Papà direttore tecnico del Napoli? E’ un ruolo che non gli dispiacerebbe. Dovesse arrivare una telefonata, valuteremmo. Ma al momento non so nulla al momento di questa possibilità e non c’è stato alcun contatto”.

Su Politano: “Spera di convincere Mancini con le sue prestazioni. Tiene molto alla maglia dell’Italia, ogni volta che ci sono le convocazioni lui freme per sapere se è convocato.. Matteo sta dimostrando tutto il suo valore. Arrivare a gennaio e ambientarsi non è facile. Siamo molto contenti del suo contributo. Per lui l’importante è che il Napoli faccia risultato, al di là dei suoi gol e assist. Il Napoli deve recuperare solo il resto dei giocatori e puntare forte alla Champions. Gattuso sta facendo un buon lavoro nonostante le tante difficoltà. Nazionale? Tasto particolare per Matteo: ci tiene tanto all’Italia e gli dispiace non far parte del gruppo”.