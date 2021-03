Milan-Inter, l’aggressione al tifoso rossonero: il VIDEO del pestaggio

Emergono nuovi dettagli ma soprattutto un VIDEO dei momenti di tensione prima del derby di campionato tra Milan e Inter. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul netto risultato di 0-3 grazie alla doppietta di Lautaro Martinez e alla marcatura di Lukaku. Prima del match si sono verificati degli assembramenti che hanno portato grande discussione, i tifosi si erano riuniti per caricare le squadre e ovviamente non sono state rispettate le regole di distanziamento imposte per il Coronavirus. Alcuni tifosi sono stati identificati e dovranno pagare una multa di 400 euro.

Milan-Inter, il VIDEO del pestaggio

Nel frattempo sono arrivati altri provvedimenti, ma soprattutto è stato pubblicato un VIDEO che mette in evidenza i momenti di grande tensione. Cinque ultras nerazzurri, tre dei quali anche con precedenti, sono stati denunciati per l’aggressione ad un tifoso del Milan. L’episodio si è verificato prima del derby Milan-Inter del 21 febbraio. In basso tutte le immagini del pestaggio.