Milan, la Procura apre un fascicolo su Theo Hernandez: rischia provvedimenti per il post contro Pasqua

Theo Hernandez si sta confermando probabilmente come il miglior terzino in Italia, l’obiettivo del calciatore è quello di trascinare il Milan in campionato ed Europa League. Nel frattempo la Procura ha deciso di aprire un fascicolo per il post pubblicato su Instagram contro l’arbitro Pasqua. Il club rossonero ha piazzato un grandissimo colpo di calciomercato, il francese si è confermato sempre più decisivo anche in fase realizzativa, è sempre uno dei più pericolosi e può contare su ampi margini di miglioramento: è un classe 1997 ed è finito nel mirino dei più importanti club in Europa, anche il Real Madrid starebbe pensando al ritorno.

La vicenda Theo Hernandez

Nel frattempo la Procura della Figc ha deciso di aprire un fascicolo contro Theo Hernandez per un post pubblicato su Instagram, considerato denigratorio nei confronti dell’arbitro Pasqua. Il calciatore, subito dopo la sconfitta in campionato contro il Napoli (0-1 con gol di Politano), si era sfogato sui social contro la direzione di gara per un calcio di rigore non concesso nel finale. Il milanista ha pubblicato una Stories su Instagram con una foto dell’arbitro Pasqua e quattro emoticon con il vomito. Il post è stato subito rimosso, ma la bomba era già scoppiata. Adesso rischia provvedimenti.