Milan, non solo Maignan: tutti i nomi per il post-Donnarumma

Il portiere del Milan Gigio Donnarumma è in scadenza di contratto a giugno con il club rossonero e l’addio sembra molto probabile. L’estremo difensore si conferma uno dei migliori nel suo ruolo ed i più importanti club si sono già messi in fila per assicurarsi le prestazioni. Il Milan è in contatto con l’agente per provare a raggiungere un accordo, ma la situazione non è calda e le speranze di arrivare all’intesa sono molto basse. L’ingaggio di Donnarumma già pesa moltissimo per le casse del club e pensare ad un rialzo dello stipendio al momento è fuori luogo. I club esteri potrebbero invece accontentarlo sotto tutti i punti di vista.

Il Milan alla ricerca del sostituto di Donnarumma

Il Milan non sta di certo a guardare e si è messo alla ricerca di un sostituto del portiere Donnarumma. Il nome in cima alla lista è quello di Mike Maignan, estremo difensore francese del Lilla. Si tratta di un classe 1995 quindi con una discreta esperienza tra i pali e relativamente giovane. Si sta sondando anche il mercato delle squadre del campionato di Serie A, nel mirino ci sono anche Gollini dell’Atalanta e Musso dell’Udinese. Si sono confermati due ottimi portieri, il primo può rappresentare un affare dal punto di vista economico, mentre per gli altri due servirà un maggiore sacrificio dal punto di vista economico. Sempre viva la pista Areola, calciatore del Psg ma in prestito al Fulham.