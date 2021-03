Mourinho ‘sbeffeggia’ la Juventus: applauso al Porto dopo la qualificazione in Champions

Sono arrivate tantissime reazioni dopo la partita degli ottavi di finale di Champions League tra Juventus e Porto, messaggio anche di Mourinho. I bianconeri non sono riusciti a ribaltare la sconfitta dell’andata (2-1), la sfida in casa si è conclusa sul risultato di 3-2. Decisiva la doppietta di Sergio Oliveira, per i bianconeri è stata inutile la doppietta di uno strepitoso Federico Chiesa ed il colpo di testa di Rabiot. Sono iniziati i processi per la Vecchia Signora, sono in corso delle valutazioni da parte della dirigenza sul futuro del club, è prevista una rivoluzione almeno sul fronte calciatori.

La reazione di Mourinho

E’ arrivata anche la reazione dell’allenatore del Tottenham Mourinho che ha fatto i complimenti al Porto per la qualificazione. L’allenatore è un vero e proprio idolo dei portoghesi, con le sue qualità è riuscito a portare il club ad altissimi livelli. Lo Special One ha lasciato il segno anche con l’Inter e nel corso della sua carriera non ha risparmiato frecciate nei confronti della Juventus. Adesso ha pensato di rincarare la dose, Mourinho ha pubblicato un messaggio di risposta al Porto, un applauso per la qualificazione in Champions League. Il messaggio ha portato l’apprezzamento dei tifosi di Porto e Inter, un pò meno di quelli della Juventus…