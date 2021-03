Moussa Dembélé sviene in allenamento: paura per l’attaccante dell’Atletico Madrid

Momento di grande tensione per Moussa Dembélé. L’attaccante dell’Atletico Madrid è svenuto in campo durante l’allenamento, il calciatore francese di origini maliane era impegnato durante la seduta odierna in esercizi di stretching con in compagni, improvvisamente è crollato in terra. I compagni hanno immediatamente chiamato i soccorsi, il difensore Gimenez si è precipitato verso l’ambulanza per prendere la barella e velocizzare i soccorsi. Secondo la stampa spagnola si è trattato di un “calo di pressione” con l’attaccante che resta “in osservazione, con i parametri vitali assolutamente nella norma, e verrà sottoposto a ulteriori accertamenti nelle prossime ore”.

Chi è Moussa Dembélé

Moussa Dembélé è un calciatore francese di origini maliane, attaccante dell’Atlético Madrid in prestito dall’Olympique Lione. Inizia l’esperienza di calciatore dalle giovanili del Psg e del Fulham, poi l’esordio in prima squadra proprio con gli inglesi. Nel 2016 si trasferisce a parametro zero agli scozzesi del Celtic e firma un quadriennale. Si mette in mostra come un ottimo calciatore anche dal punto di vista realizzativo. Nel 2018 viene acquistato a titolo definitivo dal Lione, nel 2021 passa in prestito all’Atletico Madrid. Protagonista anche con la Nazionale francese dall’Under 16 all’Under 21.