Nainggolan sbotta sui social: circolano frasi contro Cristiano Ronaldo, il belga è una furia

Nainggolan non ci sta ed alza la voce, il calciatore è concentrato sulla stagione con la maglia del Cagliari con l’obiettivo di raggiungere la salvezza. Il belga si è scagliato contro le fake news, l’ex Inter ha pubblicato due Stories su Instagram, nella prima veniva riportato un virgolettato contro Cristiano Ronaldo, nella seconda spiega la sua versione dei fatti. Nella frase attribuita a Nainggolan si leggeva: “Se Ronaldo ha salvato la sua stagione segnando una tripletta alla quartultima in classifica, che in 27 partite ha subito 46 gol, contento lui. Peccato che quei gol doveva segnarli in Champions martedì e ora i quarti li guarderà sul divano come me”.

La risposta di Nainggolan

Nainggolan ha confermato di non aver mai pronunciato quelle parole contro Cristiano Ronaldo, il calciatore del Cagliari ha sbottato. “Allora da dove iniziare… Ora la gente mette il mio nome ed è come se avessi fatto io certe dichiarazioni? Trovate per favore dove ho rilasciato queste dichiarazioni. Avete rotto il c…o. Punto 2: come faccio a parlare così come se fossi contento che con il Cagliari abbiamo preso così tanti gol e contento della posizione in classifica? Per favore basta con queste c..ate. E poi per un campione come lui ho solo rispetto. Quindi basta chiacchiere da bar. Basta che uno metta tra virgolette il mio nome e per forza quella frase è uscita dalla mia bocca?”.