Napoli, c’è anche Italiano per la panchina: De Laurentiis valuta l’allenatore dello Spezia

Il Napoli è concentrato sul campionato in corso, ma a tenere banco sono anche le strategie per la prossima stagione con novità in arrivo sul fronte allenatore: la conferma di Gennaro Gattuso è da escludere. Il club azzurro è reduce dal colpo grosso contro la Roma, in particolar modo sono tre le vittorie consecutive che hanno permesso di entrare pienamente in corsa per la qualificazione in Champions anche considerando la partita da recuperare contro la Juventus. In campionato ha conquistato 53 punti in 27 partite frutto di 17 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte, mentre in Europa League ha fatto i conti con un percorso deludente.

La panchina del Napoli

Il presidente De Laurtentiis sta valutando alcuni nomi per la panchina della prossima stagione. La stima con Gennaro Gattuso è reciproca, ma l’intenzione è quella di separarsi al termine del campionato. Non solo una questione dal punto di vista tecnico ma anche qualche incomprensione sia con il numero uno del club che con la squadra. Gli ultimi nomi circolati sono quelli di Allegri e Sarri, ma non sembrano soluzioni percorribili. La concorrenza per il livornese è altissima, mentre per l’ex di turno al momento non si sono registrati contatti. Il Napoli segue con grande interesse due allenatori emergenti, il primo è De Zerbi del Sassuolo mentre l’ultima soluzione è Italiano, protagonista di una stagione molto positiva con lo Spezia.