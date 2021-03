Napoli, Galeone sgancia la bomba su Massimiliano Allegri: “De Laurentiis lo stima molto”

Il Napoli ha deciso di interrompere il rapporto con Gennaro Gattuso al termine della stagione, il rendimento con l’ex Milan in panchina non è stato deludente ma l’allenatore paga un rapporto non idilliaco anche con lo spogliatoio. In più ha dovuto fare i conti anche con qualche battibecco con De Laurentiis, al presidente azzurro non sono andate giù alcune formazioni e sostituzioni. L’intenzione è quella di affidarsi ad un nuovo allenatore per la prossima stagione, il nome che stuzzica di più è quello di Massimiliano Allegri, l’ex Juventus ha intenzione di tornare protagonista dopo un periodo di pausa.

Galeone su Allegri

Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, Giovanni Galeone ha parlato del futuro del suo grande amico Massimiliano Allegri e la soluzione Napoli non è da sottovalutare: “So che De Laurentiis lo stima molto. Max ha detto no a Chelsea, Arsenal e Real Madrid. Ora ha voglia di rientrare, e desidera un top club. Rifiutò anche il PSG”. Sul rifiuto al Real Madrid: “perché aveva già declinato in precedenza, quei club di Premier già citati per certi suoi problemi personali”.

Infine su Conte: “sta facendo lo stesso percorso che fece con la Juve al suo primo anno, quando vinse lo Scudetto”.